مفتى الجمهورية اللبنانية ينقل أجواء ارتياح بعد لقاءه خادم الحرمين الشريفين

صراحة – خالد الحسين : قام سعادة السفير اللبناني في الرياض عبد الستار عيسى على رأس وفد من أبناء الجالية اللبنانية بزيارة لسماحة مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان في مقر إقامته في الرياض والذي يقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية على رأس وفد يضم كلاًّ من الوزير السابق الدكتور خالد قباني، والدكتور رضوان السيد الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام عن فئة الدراسات الاسلامية ، والدكتور محمد السماك عضو لجنة الحوار الإسلامي المسيحي، ومفتي صيدا والجنوب القاضي الشيخ سليم سوسان، والقاضي الشيخ خلدون عريمط.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل سماحة مفتي لبنان الذي أعرب عن ارتياحه لاجواء اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن العاهل السعودي أكد خلال الاستقبال كل الحرص على لبنان، وعلى وحدة اللبنانيين، ودعا إلى تسوية الاختلافات وحصرها تحت سقف الدولة والقانون. وقال سماحته إنه لمس ارتياح خادم الحرمين الشريفين لتطور الأمور في لبنان.

وفي هذا الإطار أكد سماحة الشيخ دريان على ضرورة أن تسود الوحدة والمحبة بين اللبنانيين، وقال نحن نصبو لمرحلة ما بعد التعايش والتسامح؛ ففي المحبة تكتمل صورة لبنان التي نحرص عليها جميعاً.

وفي نهاية اللقاء تمنى السفير عيسى طيب الاقامة لسماحة المفتي والوفد المرافق في ربوع المملكة العربية السعودية.

وكان وفد الجالية الذي رافق السفير قد ضم كلاً من لطفي الزين وعبد الحفيظ درويش والدكتور بشير برغوت ورئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني محمد شاهين والأمين العام للمجلس فادي قاصوف وأمين السر ربيع الأمين وأعضاء الهيئة الإدارية الدكتور فضلو توما، وحسن حطيط وطوني الراعي وسامر شقير.