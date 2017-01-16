“زمزم” تستهدف إدخال السرور على قلوب 5 آلاف مريض بالمستشفيات

صراحة – فيصل القحطاني : بهدف تحقيق الأثر النفسي الإيجابي لديهم دعت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية المستشفيات الحكومية والخاصة للتعاون معها لزيارة 5 آلاف مريض ومريضة من المنومين على الأسرة البيضاء في المستشفيات للتخفيف عنهم ومواساتهم وإدخال السرور عليه ورفع معنوياتهم.

وأوضح مساعد المدير العام المدير التنفيذي لفرع جمعية زمزم بمكة المكرمة الأستاذ بشيت بن حمد المطرفي بأن الجمعية تستهدف في العام الحالي 2017م زيارة 5 آلاف مريض ومريضة ضمن برنامج زيارة المرضى والذي يعد أحد البرامج الأساسية التي تقدمها الجمعية، مبيناً بأن الجمعية زارت العام المنصرم 2535 مريضاً ومريضة في عدد من المستشفيات الخاصة والحكومية.

وأضاف المطرفي بأن الجمعية تهدف من خلال برنامج زيارة المرضى لإحياء الهدي النبوي في زيارة المريض، فضلاً عن المبادرة إلى رفع معنويات المرضى من خلال تذكيرهم بفضل الصبر على المرض وعظم أجره في حال الاحتساب، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والدينية بأسلوب يتناسب مع كافة الشرائح.

وأشار إلى أن الجمعية تقدم من خلال برنامج زيارة المرضى بعض مواد التوعية وهدية رمزية لكل مريض روعي فيها التركيز على عدة جوانب تم دراستها من قبل المسؤولين في الجمعية بعناية تامة، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف لتعميق الروابط الاجتماعية وإعلاء قيمة التكافل مع أفراد وشرائح المجتمع المختلفة، مبيناً بأن البرنامج يلقى تعاوناً كبيراً من قبل مسؤولي وموظفي المستشفيات الحكومية والخاصة مما أسهم بشكل كبير في نجاحه وتحقيق أهدافه السامية التي يسعى إليها.

يُشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل، وتمحورت رسالتها في اعتبارها كيان مجتمعي صحي غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقا لأولوية الاحتياح.