مدير التوجيه بتعليم جدة يدشن مشروع “الأب الصديق” التوعوي

صراحة – خالد الحسين : دشن مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة الأستاذ عيسى الزهراني مشروع الأب الصديق والذي أطلقته مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بجدة بهدف توعية أولياء الأمور بمهارات تربية أبنائهم تحت عنوان “أسس بناء علاقة بناءة بين الآباء والأبناء”.

وشهد التدشين حضور مدير مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بجدة الأستاذ محمد نجم اطلاق حسابات البرنامج عبر موقعي تويتر والفيس بوك @AFriendFather والتي تضم منشورات توعوية وانفوجرافيك وجرافيك موشن للمشروع.

كما توج الفائزين في المسابقة الأسرية الثانية والتي أقيمت بعنوان “الأب الصديق” ضمن مشاريع المدرسة لتحقيق الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى ربط المنزل بالمدرسة، حيث خصصت إدارة المدرسة خمسين جائزة للفائزين بالمراكز الأولى بدءً بجهاز تابليت، وبلغت نسبة الأسر المشاركة 76% من أسر طلاب المدرسة.

يذكر بأن هذه الحملة والمسابقة جاءت امتداداً للنجاح الذي حققته مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بجدة في مسابقتها الأولى العام الماضي والتي أقيمت بعنوان “التربية بالحب”.