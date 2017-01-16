مدير شرطة منطقة حائل يكرم عدد من الضباط والأفراد

صراحة – نواف العايد : نيابة عن معالي مدير الأمن العام الفريق / عثمان بن ناصر المحرج كرّم سعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء/ عثمان بن عبدالعزيز المحيميد هذا اليوم الأثنين 18/4/1438هـ كلاً من :

1- المقدم/ منيف بن فرحان الشمري

2- الرائد/ ممدوح بن عطيوي النعيضي

3- الرائد/ بندر بن رباح الشمري

4- النقيب/ ماجد بن عبدالله الشمري

5- رقيب أول/ لافي بن ناصر الرشيدي

6- عريف/ سعد بن مرزوق الحربي

7- جندي أول/ مناور بن فهد الشمري

8- جندي أول/ عوض بن محمد الشمري

9- جندي أول/ رايد بن منور الرشيدي

10- جندي/ محمد بن ميزان الرشيدي

وذلك نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم وقد عبر المكرمون عن شكرهم وسعادتهم بهذا التكريم الذي سوف يكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم .

وقد هنئهم سعادته بهذا التكريم متمنياً لهم التوفيق وان يكون دافعاً لهم ولزملائهم وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن