الزهراني يكرم مرشدًا طلابيًا باشر عمله رافضًا التمتع بإجازته المرضية



صراحة – فيصل القحطاني : في بادرة جميلة ولفتة رائعة زار مدير مكتب التعليم بشرق الرياض ‏الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني ‏صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/١٨هـ مدرسة ابن رشيق الابتدائية ليقدم ‏الشكر العميق والثناء العاطر للأستاذ عبدالمجيد بن محمد آل حزيمي المرشد الطلابي في المدرسة لموقفه السامي وتقديمه مصلحة أبنائه الطلاب على ظرفه الصحي عندما رفض التمتع بإجازته المرضية المقدرة بأربعة عشر يوماً وإصراره على الدوام حتى يكون قريباً منهم خصوصاً مع مرور بعضهم بأوضاع دراسية وسلوكية تقتضي تواجده مع قرب إنتهاء الفصل الدراسي الأول ..

‏‎وأكد الزهراني أن هذا الموقف النبيل والصادق ليس بمستغرب في ظل الانتماء السامي الذي يحمله كل من ينتمي للتعليم تجاه وظيفته ودورها التربوي الأصيل ويعد ما قام به مثالاً يُحتذى به ونموذجًا حيًا لتضحيات المعلمين وحرصهم ووفائهم لرسالتهم التربوية.

وقد تم خلال اللقاء تقديم شهادة شكر وتقدير للمرشد الطلابي عبدالمجيد آل حزيمي نظير الموقف النبيل ..

وحضر التكريم قائد المدرسة الأستاذ عبدالله الجبر والأستاذ فريد بن علي الزغيبي مشرف التوجيه والإرشاد والأستاذ فهد بن محمد القحطاني مشرف الخدمات الإرشادية بمكتب التعليم بشرق الرياض وأثنوا على ما قام به متمنين له دوام الصحة والعافية ..