الخارجية البحرينية تستدعي السفير العراقي لدى المنامة

صراحة – خالد الحسين : استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم السفير العراقي لدى المنامة أحمد نايف رشيد الدليمي للمطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية البحرينية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، مطالبًا بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية .

وشدد على رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلًا غير مقبول في شؤون المملكة وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها .