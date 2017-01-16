الطيران المدني يمنح أكاديمية الأمير سلطان رخصة تدريب المرحلين الجويين

صراحة – محمد المحسن : منحت الهيئة العامة للطيران المدني , أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة رخصة تدريب وتأهيل المرحلين الجويين رقم (143)، بعد إتمام الأكاديمية جميع المراحل المطلوبة للحصول على الترخيص الجديد، لتصبح الأكاديمية بذلك مركزاً تدريبياً معتمداً لتدريب وتأهيل المرحلين الجويين ، ليضاف إلى الرخصة (142) الخاصة بالتدريب والتأهيل المتقدم للطيارين.

وأبان رئيس الوحدة الاستراتيجية لأكاديمية الكابتن بدر بن أحمد العليان، أن حصول الأكاديمية على ترخيص التدريب والتأهيل للمرحلين الجويين يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية التي جعلت من الأكاديمية مركزاً تدريبياً عالمياً متخصصاً في مختلف مجالات النقل الجوي ، عاداً الأكاديمية شريكاً للهيئة العامة للطيران المدني في المحافظة على سلامة الطيران الجوي من خلال خبراتها المتراكمة لعشرات السنين في تدريب وتأهيل الطيارين وملاحي مقصورة الركاب.

وأوضح الكابتن العليان أن الأكاديمية تسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجية الجديدة لـ “السعودية” وبرنامجها الطموح للتحول، مشيراً إلى أن تحديث البنية التقنية في الأكاديمية يتم بشكل متواصل للمحافظة على مكانتها بين مراكز التدريب العالمية.

وتُعد الأكاديمية من المراكز الحاصلة على رخص وشهادات دولية وإقليمية ومحلية تؤهلها لتدريب وتأهيل الطيارين والملاحين ، والمرحلين الجويين، والفنيين لجميع شركات الطيران حول العالم ، كما تقوم بتصميم وتطوير برامج تدريبية نوعية جديدة في علوم الطيران .