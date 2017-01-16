الأمير خالد الفيصل يُدشن غداً ورشة عمل تحديث استراتيحية التنمية

يُدشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً, ورشة عمل تحديث استراتيجية التنمية في المنطقة, التي انطلقت منذ نحو سبعة أعوام وارتكزت على بناء الإنسان، وتنمية المكان، وذلك في فندق الهيلتون بجدة.

وعدّ المتحدّث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري, ورشة تحديث الاستراتيجية الأولى على مستوى مناطق المملكة التي يتم فيها وضع الخطة العشرية، حيث يُشارك في وضعها مختصون في التنمية والتطوير، إضافة إلى أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن استراتيجية منطقة مكة المكرمة شهدت خلال السنوات الماضية التأسيس وتدشين مشروعات لتنمية المكان وبناء الإنسان تابعها أمير المنطقة عبر جولاته السنوية للمحافظات، واستمع إلى مطالب الأهالي من خلال المجالس المحلية ما أثمر عن تنفيذ مشروعات تنموية أسهم بشكل كبير في تطوير مجالات التنمية في 17 محافظة بالمنطقة.

وأوضح أن ورشة العمل ستتضمن إطلاق مشروع مواءمة الرؤية التنموية مع رؤية 2030، بهدف إشراك قطاعات منطقة مكة المكرمة في الرؤية، وتحديد الوضع الراهن للمشروعات وحيثيات مواءمتها مع برامج ومشاريع 2030، مُفيداً أن المشاركين يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسية شملت, قطاع البلديات والبنى التحتية، وقطاع الشؤون العامة، والقطاع الأمني والتوعوي، حيث تمثل القطاعات أكثر من 52 جهة حكومية، إضافة إلى مشاركة الشباب وفئات عدة من أهالي المنطقة.

وأكد الدوسري خلال الورشة على تفعيل دور شريحة الشباب، تماشياً مع أحد أهم أهداف رؤية 2030، إذ سيتم إشراك الشريحة الشبابية في اقتراح حلول للتحديات التي يمكن أن تواجه عملية المواءمة، وذلك حرصاً على الاستماع لصوت شباب المنطقة وإشراكه في المنظومة التكاملية للتنمية، لافتاً إلى أن الرؤية التنموية للمنطقة والخطة الإستراتيجية العشرية التي وضعتها وتنفذها إمارة منطقة مكة المكرمة, تتفق مع الهدف الأساسي للدولة، المتمثل في خدمة مكة المكرمة وحجاجها ومعتمريها وزوارها، وتجعل من الكعبة المشرفة منطلقاً أساسياً للبدء في كل المشروعات والخدمات من مكة المكرمة، والعودة إليها كونها الأساس في وجود محافظات المنطقة.

يذكر أنه منذ انطلاقة استراتيجية المنطقة قبل سبعة أعوام أنجزت العديد من المشروعات، ويجري تنفيذ أخرى، وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المنطقة 2568 مشروعاً منها 560 مشروعا جديداً، إضافة إلى 739 مشروعاً في المحافظات الصغيرة, بما يتماشى والخطة الاستراتيجية الهادفة لتحقيق تنمية متوازنة ومتوازية.