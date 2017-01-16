السلطان قابوس يصدق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون

صراحة – نواف العايد : أشاد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري بالمرسوم السلطاني القاضي بالمصادقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،معبرا عن بالغ التقدير والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – على ما تلقاه المسيرة المباركة لمجلس التعاون من دعم واهتمام .

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد اعتمد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 31 مايو 2016م .