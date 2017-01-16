تعليم الليث يؤهل ٢٤ معلماً لتدريب الطلاب على القدرات العامة

صراحة – فيصل القحطاني : اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلةً في قسم التوجيه والإرشاد, فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل مدربي القدرات العامة بجميع المدارس الثانوية في المحافظة و مكتبي التعليم بأضم و ربوع العين، التي أقيمت بمركز التدريب التربوي “بنين” لمدة أسبوع بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في التدريب، بواقع ٢٠ ساعة تدريبية، بمشاركة ٢٤ معلماً.

وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد “بنين” الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، أن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية, التي تمكنهم من القيام بعملية تدريب الطلاب بكل كفاءة وفاعلية، واعتماد نخبة من المعلمين المتميزين مدربين معتمدين لتدريب, وتأهيل الطلاب داخل المدارس على اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

وأفاد الزبيدي أن الدورة التدريبية تناولت العديد من الموضوعات والمحاور الهامة من أبرزها, مهارات المدربين وطرق تنميتها، وأنماط المتدربين، التعريف باختبار القدرات العامة “قياس”، التهيئة العلمية والتربوية للطلاب للتعامل مع اختبار القدرات من خلال تدريبهم على طريقة التسجيل, وكيفية الاستعداد للاختبار والتعامل مع ورقة البيانات وورقة الإجابة, بالإضافة إلى تدريب الطلاب على إدارة وقت الاختبار, والاستفادة من النشرات والمطويات المتعلقة بالاختبار, التي تساعدهم على فهم المقروء والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية, وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية, إضافة إلى تدريب الطلاب على نماذج عديدة من أسئلة القدرات, وتعلم المهارات الأساسية في اجتياز الاختبار بقسميه اللفظي والكمي, المتضمنة على شرح نماذج عديدة من أسئلة القدرات في هذا الجانب.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية “بنين” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي, على أهمية اختبار القدرات وضرورة تدريب الطلاب على الجزء الكمي واللفظي واستغلال النشاط وحصص الاحتياط والمسابقات الثقافية في ذلك, والتركيز على توعية الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بأهمية الاستعداد الجيد للاختبار، منوهاً بأهمية المرحلة الثانوية وما تمثله من نقلة علمية ومهنية لمخرجات التعليم العام.