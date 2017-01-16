تعليم عفيف يعقد اجتماع المجلس التعليمي برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي

صراحة – فيصل القحطاني : عقدت إدارة تعليم محافظة عفيف اجتماع مجلس الادارة التعليمي بحضور جميع أعضاء المجلس حيث رحب سعادة مدير ادارة التعليم الاستاذ / سعيد بن سعد النفيعي بجميع اعضاء المجلس مقدراً تكاتف الجهود ومثمناً حضورهم وتفاعلهم في اقتراح محاور الجلسة ومنوهاً باهمية المجالس التعليمية ودورها في مناقشة القضايا التربوية التي تلبي احتياجات الميدان التربوي ودوره في اتخاذ القرارات التي من شانها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المرحلة وتتوافق مع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مع حث الجميع على خدمة المستفيدين (المتعلمين ) وتصميم البرامج التربوية والتوعوية بما يتوافق مع خطط التحول الوطني 2020 وبما يسهم رفع مستوى الولاء والانتماء لدى الطلاب ومايحصن الطلاب فكرياً ضد الافكار الدخيلة على هذا المجتمع ,موكداُ على حرص ولاة الامر على هذا المنهج المعتدل ومؤكداً نحن في إدارة تعليم عفيف نعمل على تنفيذ رؤى القيادة الطموحة .

ثم تلا ذلك البدء بأعمال الجلسة من قبل أمين تعليم عفيف الاستاذ/ سعود فوزان العتيبي حيث شكررئيس مجلس الادارة التعليمي سعادة مدير التعليم على حرصه بانعقاد المجلس في وقته المحدد ومقدراً جهود أعضاء المجلس في طرح المحاور ,ثم استعرض الاستاذ / سعد محمد الشايوش جدول الاعمال ومحاور الجلسة وإدارة النقاش حول المحاور المحددة وتدوين التوصيات بمشاركة من الاستاذ / عبدالعزيز محناس العتيبي و الاستاذ نعيس عبدالرحمن العتيبي.

1- التخطيط التشغيلي والمبادرات في ضوء الاهداف العامة ومؤشرات قياس الاداء في برنامج التحول الوطني 2020

2- الشراكة المجتمعية للإدارة مع :

(كلية التربية بجامعة شقراء – المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة عفيف- جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف -معهد مسارات التعلم).

3- تفعيل البوابة الإلكترونية للإدارة من قبل أقسام الإدارة والمدارس.

4- تفعيل وسائل تربوية وتوعوية حديثة ذات أثر مباشر على الطلاب .

5- مناقشة تحسين البيئة التعليمية في متوسطة وثانوية عبدالله بن مسعود لتحفيظ القرآن و ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس التعليمي الاستاذ / فهد عبيد العتيبي المساعد للشؤون التعليمية و الدكتور / غازي سفر العتيبي المساعد للشؤون المدرسية

مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ/ محمد العثمان

رئيس قسم التخطيط والتطوير والجودة الشاملة المكلف الأستاذ/ بندر مطر العتيبي

رئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ/ محمد لفاء العتيبي

مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي الأستاذ/ منصور محمد القزلان

رئيس قسم المتابعة المكلف الأستاذ/ طلال فوزان العتيبي

مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ/ عبدالمحسن حنس البعير

رئيس قسم قضايا شاغلي الوظائف التعليمية الأستاذ/ عبدالرحمن مطر العتيبي

رئيس قسم الإعلام التربوي الأستاذ/ محمد راشد الوهبي

مدير إدارة المباني الأستاذ/ مسلط علي العازمي

رئيس قسم الشؤون القانونية الأستاذ/ جابر حمد الغنامي

المتحدث الرسمي لإدارة التعليم/ عبدالعزيز عواض العتيبي

المشرف التربوي الأستاذ/ نايف عوض الشلاحي

قائد مدرسة الجزيرة الأستاذ/ فيصل عبدالله الدهاسي

الأستاذ/ محمد جمعان الزهراني

مساعدة أمين ادارة التعليم الأستاذة/ بدور مطلق العتيبي

المشرفة التربوية الأستاذة/ العنود محمد العقيلي

قائدة مدرسة الابتدائية السادسة الأستاذة/ منيرة سليمان الجلهمي

الأستاذة/ تركية محمد العتيبي

فيما اوضح امين الادارة الاستاذ سعود الفوزان ان مشاركة كل من الاستاذ محمد الحدبا رئيس الاشراف التربوي والاستاذ فواز بن مسحل رئيس التوجيه والارشاد تاتي في اطار مناقشة بعض المحاور اتي تخصهما

وقد أختتم الاجتماع باعتماد التوصيات التي تم الاتفاق عليها وقد وجه سعادة مدير التعليم الاستاذ سعيد النفيعي بضرورة تنفيذ جميع التوصيات والعمل بها فوراً متمنياً التوفيق والسداد للجميع .