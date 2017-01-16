الغذاء والدواء: الفوائد المرجوة من أدوية علاج القرحة وارتجاع المريء تفوق المخاطر عند استخدامها

صراحة – محمد المحسن : تود الهيئة العامة للغذاء والدواء، التوضيح أن الفوائد المرجوة من تناول الأدوية المثبطة للمضخات البروتونية لعلاج حالات القرحة وارتجاع المريء (مرفق رقم 1)، تفوق المخاطر التي قد تنتج عن استخدامها إذا استعملت حسب إرشادات الطبيب والصيدلي، وحسب المذكور في النشرة الداخلية للمستحضر.

وكانت أخبار ورسائل الكترونية ومقاطع فيديو انتشرت مؤخراً على نطاق واسع في وسائط الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن تناول هذه الأدوية سبب في الإصابة ببعض الأعراض الجانبية مثل أمراض الكلى المزمنة، والخرف، وأمراض القلب، وهشاشة العظام، وانخفاض معدلات المغنيسيوم، حيث أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ملفاً للسلامة الدوائية لهذه المستحضرات من خلال مراجعة الدراسات والأبحاث المنشورة في هذا المجال، وكذلك البحث في قواعد بيانات الأعراض الجانبية للهيئة ومنظمات عالمية أخرى كمنظمة الصحة العالمية، وتقييم النشرات الداخلية المعتمدة للمستحضرات، والتي خلصت إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في نسبة حدوث الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه بالتزامن مع استخدام المستحضرات، مع العلم أن هذه الأعراض الجانبية مذكورة في النشرات الداخلية لتلك الأدوية.

كما تود الهيئة التأكيد أن عدد الأعراض الجانبية المبلغ عنها عالمياً قليلة جداً مقارنةً بالاستخدام الشائع لتلك المستحضرات، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى لظهورها غير استخدام هذه الأدوية كالتعارض مع أدوية أخرى أو الاختلافات الجينية، علماً أن تنظيم وصف وصرف بعض هذه المستحضرات بالمملكة ينص على ألا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ويجب أن تستخدم حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي وحسبما يرد في النشرة الداخلية للمستحضر نفسه.

ويجري العمل حالياً في الجهات الرقابية العالمية كوكالة الأدوية الأوروبية -كما هو حال الهيئة العامة للغذاء والدواء- على مراجعة مأمونية وسلامة هذه الأدوية، مع الإشارة إلى أن تلك الجهات، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو وكالة الأدوية الأوربية لم تتخذ إجراءات احترازية أو خطط لتقليل المخاطر لهذه المستحضرات. كما تعكف الهيئة العامة للغذاء والدواء على تقييم الأعراض الخاصة بأمراض الكلى ومراجعة جميع الدراسات، وإجراء بعض الدراسات لمعرفة العلاقة بين استخدام هذه الأدوية والإصابة بمثل هذه الأعراض وسيتم الانتهاء من تقييمها قريباً والإعلان عن النتائج.

وتتابع الهيئة بشكل مستمر سلامة المستحضرات الدوائية في السوق السعودية، وذلك من خلال وجود قنوات عديدة لاستقبال البلاغات والتحذيرات المحلية والعالمية.

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع أفراد المجتمع بإبلاغ “المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية” عن الأعراض الجانبية للأدوية وذلك بتعبئة نماذج الإبلاغ الإلكترونية عبر الرابط:

https://ade.sfda.gov.sa

أو إرسال رسالة عن طريق البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

أو الاتصال بالهاتف المجاني: 8002490000، أو مركز الاتصال الموحد: 19999

قائمة أدوية مثبطات المضخات البروتونية المسجلة في المملكة العربية السعودية، والمفسوحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء: