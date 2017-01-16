السديس: هدفنا إبراز الصورة المشرقة لدولتنا من خلال مشروع سقيا زمزم

صراحة – خالد الحسين : أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ أ.د عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أهمية تقديم الخدمة من عبوات ماء زمزم في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله لسقيا زمزم بأرقى أساليب التقانة والتطوير .

وقال الرئيس العام خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإشراقية على المشروع أن” التوجيهات الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وولي ولي العهد ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة نحو مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تقضي بالنقلة التطويرية الجذرية لهذه الخدمة وصنع مخرجات عصرية تواكب التطلعات المستقبلية المقبلة.

مشيراً معاليه أن ” القيادة حريصة كل الحرص على راحة الحجيج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين بشكل عام ،لاسيما ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض وضيوف الرحمن بلا شك يسعون للحصول على الزمزم ونحن سُخرنا لذلك ، وينبغي علينا ترجمة الخدمة على أرض الواقع وتطبيق القرارات وتطويرها ، ولا نريد التنظير والدراسات البعيدة المدى في مجال تنفيذها.

وتحدث معاليه عن أهم العقبات التي قد تواجه المستفيدين يأتي في مقدمتها مراعاة عدم أثقال كاهل المستفيد في أي أمر من الأجور ونحوها التي سُينظر فيها مراعاة للمستفيدين وتسهيل خدمتهم .

واستعرض معالي الرئيس العام الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الاستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين والزائرين.

وتطرق معالي الشيخ السديس إلى أن حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الإبتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع ليس من جانب الخدمة فحسب بل أيضاً مقدم الخدمة من الشباب يتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد على أن يقدموا الخدمة بشكل يتناسب مع المستفيدين خلقاً وخدمة ،

مستنداً معاليه إلى التوجيهات الكريمة التي تقضي أن نكون جميعاً على قدرٍ من المسؤولية أمام الله ثم أمام المسؤولين .

عقب ذلك تجول معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس رئيس اللجنة الإشرافية برفقة أعضاءها إلى نقاط التوزيع وقد تولى معاليه تقديم الخدمة بنفسه واستوقف عدداً من المستفيدين لأخذ ارائهم عن سير الخدمة وملاحظاتهم في هذا الخصوص ووعدهم بعلاج كل العقبات التي تواجههم في هذا المجال.

وتحدث معاليه للمستفيدين قائلاً ” أننا في خدمتكم من خلال التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة وسترون إن شاء الله قريبا تطورا ملموساً

من حيث فتح نقاط عديدة لتوزيع ماء زمزم في مكة المكرمة والمدينة المنورة لنسهل عليكم عملية الحصول على زمزم بشكل سلس وسهل وليصلكم الخدمة بما يحقق راحتكم وخدمتكم .

يأتي هذا الحراك التطويري بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – بنقل الإشراف على المشروع إلى الرئاسة العامَّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتكليف معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشرفًا على المشروع، وقد دعا معاليه أن يجزي خادم الحرمين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي عهده خير الجزاء وأن يجعله في موازين أعمالهم الصالحة.