عزت يبحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة وبورندى في مجال كرة القدم

صراحة – نواف العايد : استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت بمقر الاتحاد اليوم الاثنين معالي رئيس مجلس الشورى بجمهورية بورندى رئيس اتحاد كرة القدم، ومعالي وزير الشباب والرياضة والثقافة، والوفد المرافق لهما الذي يزور المملكة.

وبحث اللقاء الذي حضره عادل بن عبدالله البطي الأمين العام للاتحاد السعودي ، أوجه التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية بورندى في مجال كرة القدم، والمواضيع الأخرى ذات الصلة.

واستعرض عادل بن محمد عزت مسيرة المنتخب الوطني، الذي يتصدر تصفيات المجموعة الثانية، المؤهلة الى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، والاستعدادات القادمة للمرحلة الثانية من التصفيات.

ونوه رئيس اتحاد الكرة بالشغف الجماهيري الكبير الذي تحظى به اللعبة في المملكة، والدعم اللامحدود لها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الى جانب الاهتمام ، الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة.

وأكد على أن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على تحويل كرة القدم الى قيمة مضافة للاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى القرار التاريخي لمجلس الوزراء السعودي بخصخصة الأندية الرياضية، الذي سيسهم في تطوير الرياضة، والمضي بها قدما للمنافسة في كافة البطولات.

من جانبه، عبر رئيس مجلس الشورى رئيس اتحاد الكرة بجمهورية بورندى عن عميق شكره وتقديره للحفاوة التي حظي بها الوفد خلال الزيارة التي بدأت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأشاد المسؤول البورندي بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية، وما تمثله المملكة لكافة شعوب العالم، مستعرضا أهم ملامح كرة القدم في بلاده، والدعم الحكومي للعبة التي تحظى بمتابعة محلية من كافة فئات المجتمع.

ووجه رئيس مجلس الشورى البورندي رئيس اتحاد الكرة الدعوة لعزت لزيارة بلاده وحضور احدى المنافسات الرياضية في البلاد، وجرى في ختام اللقاء تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.