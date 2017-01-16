مدير صحة القصيم يوجه بإيجاد مختبر مرجعي لخدمة 7 مراكز صحية

صراحة – محمد المحسن : وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي بإيجاد مختبر مرجعي لتغطية احتياج ٧ مراكز صحية بالخبراء والبكيرية، لاستقبال التحاليل المخبرية للمراجعين دون الحاجة الى العناء الى المراكز الصحية المجاورة .

وأكد المدير العام بان صحة المنطقة تحرص على توفير الخدمة الطبية للمراجع في المركز الصحي القريب من مكان إقامته ، حيث تم تحديد مركز صحي القادسية مقرا للمختبر المرجعي ، بإشراف قطاع الصحة العامة بالبكيرية ، حيث يخدم هذا المختبر سبعة مراكز صحية ويتم أخذ عينات المرضى بالمركز الصحي التابع له المراجع ، وإرسالها للمختبر لفحصها وارسال النتائج للمركز الصحي مباشرة بعيدا عن اي تاخير .

وأشار المدير العام خلال لقائه برئيس وأهالي مركز الخبراء بان الشؤون الصحية تؤكد على دور الأهالي من خلال لجان اصدقاء المراكز الصحية ، لتلقي الاّراء والاستماع الى الملاحظات وتعزيز العلاقة المهنية بين مقدم الخدمة الصحية والمراجع .

جاء ذلك ، بعد ان تفقد المدير العام مطلق الخمعلي أمس ( الأحد ) مركز صحي الخبراء ومركز صحي الخبراء السحابين للوقوف على اداء الخدمات الصحية والبرامج الوقائية المقدمة للمواطنين .

كما ترأس المدير الاجتماع الدوري لمدراء قطاعات الصحة العامة بالمنطقة بحضور المساعد للصحة العامة احمد العمر ، حيث تم خلال اللقاء بحث احتياجات قطاعات الصحة العامة والاطلاع على الخطوات التطويرية االمستقبلية للرعاية الصحية الأولية ، وبحث سبل تنفيذها بما يحقق تطلعات المراجعين