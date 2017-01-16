انطلاق اللقاء التحضيري لبرنامج تدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد

صراحة – خالد الحسين : انطلق اليوم (الاثنين) اللقاء التحضيري لبرنامج جامعة هارفارد الأمريكية بالتعاون مع البنك الدولي، لتدريب مديري التعليم في الجامعة الأمريكية في شهر مارس المقبل.

وترأس الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة، وكذلك عدد من مديري التعليم في المناطق والمحافظات.

وأوضح الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض أن اللقاء الذي انطلق اليوم (الاثنين) بمشاركة فريق من البنك الدولي يعتبر تحضيري لإعداد برنامج تدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد، مشيراً إلى أن معالي وزير التعليم التقى بفريق البنك الدولي، وأطلعهم على أهداف وأهمية البرنامج، والفوائد التي يحققها للقيادات التعليمية.

وأضاف أن برنامج تدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد يهدف إلى تعزيز قدرات مديري التعليم في الإشراف على العملية التعليمية وتطوير مهارات القيادة التربوية من خلال التعرف على النظريات العلمية وأفضل الممارسات على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن البرنامج سيكون مرحلة أولى، وسيتبعه برامج أخرى.

وذكر اللقاء الذي يعقد في مقر وزارة التعليم سيكون على مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الاثنين)، الذي قسم فيه اللقاء إلى قسمين الأول يجمع فريق البنك الدولي مع مسؤولي الوزارة، ويناقش سبل تطوير القيادات التربوية وحاجتها إلى الاستفادة من التجارب العالمية، أما الجزء الثاني من اللقاء فيجمع فريق البنك الدولي مع عدد من مديري التعليم.

وأشار إلى أن اللقاء سيجمع غداً (الثلاثاء) جميع مديري التعليم في المناطق والمحافظات والمسؤولين عن البرنامج مع فريق البنك الدولي، وسيعرض خلاله الأفكار الرئيسية للبرنامج، تمهيداً لإعداد البرنامج الذي يعقد في جامعة هارفارد لمدة أسبوعين.

ويحمل البرنامج التدريبي لمديري التعليم في المملكة عنوان (بناء القدرات للقيادات التربوية)، وسيقام في كلية التربية بجامعة هارفرد، ويأتي انطلاقاً من أهداف وزارة التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، كما تتضمن الخطة التفصيلية للبرنامج القيام بتطبيقات وزيارات ميدانية لبعض المدارس الأمريكية للوقوف على بعض حالات الدراسة والتقويم للممارسات القيادية.