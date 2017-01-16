لجنة الحكام تسمي الأعضاء وتجتمع برئيس الاتحاد

صراحة – نواف العايد :أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس اللجنة ومدير التطوير في دائرة التحكيم مرعي بن محمد العواجي صباح اليوم الاثنين، اسماء أعضاء اللجنة والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم وذلك بتوجيه من رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل عزت الذي طلب اعادة تشكيل وتوزيع المهام للجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة مرعي بن محمد العواجي في مقر الاتحاد صباح اليوم الاثنين، والذي بدوره بدأ حديثه بشكر رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والامين العام ومجلس الادارة على الثقة بتكليفه رئيساً للجنة الحكام، متمنيا التوفيق للجميع في المهام الموكلة لهم، ومن ثم عقد رئيس الاتحاد اجتماعا خاصا مع رئيس اللجنة مرعي العواجي لمناقشة العديد من الأمور.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لخطة عمل لجنة الحكام في الفترة المقبلة، وصياغة توصيات سيتم رفعها لرئيس الاتحاد لاعتماده.

إلى ذلك، عقد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل عزت اجتماعا مع رئيس لجنة الحكام والأعضاء ظهر اليوم الاثنين في مكتبه، تحدث من خلاله معهم عن كافة الأمور التي من شأنها الإسهام في تطوير عمل الحكام.

لجنة الحكام الرئيسية

رئيس اللجنة مرعي بن محمد العواجي

محمد بن سعد بخيت( مقرر اللجنة)

محمد بن عبدالله النوفل عضو

حسين بن دخيل الله المغامسي عضو

فهد بن ابراهيم الملحم عضو

عزيز بن غويزي الشريف . اداري

مشعل بن محمد الذيبان اداري