520 مرابطاً يؤدون اختباراتهم بتعليم صبيا

صراحة – فيصل القحطاني : أدى 520 من المرابطين والعسكريين اختباراتهم في مكاتب التعليم بصبيا ، وسط ترحيب واعتزاز بالغ بهم.

وحث مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، مديري مكاتب التعليم في المحافظات على تسهيل إجراءات المتقدمين للاختبارات من جنودنا البواسل ، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

من جهة ثانية ، تفقد مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي ، اليوم ، مدرسة جخيرة الابتدائية والمتوسطة , وذلك لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437- 1438هـ .

واطمئن الحازمي ، بأن الطلاب يؤدون اختباراتهم في جو ملائم ومفعم بالطمأنينة والراحة ، مشدداً على المدارس بضرورة رصد النتائج بكل دقة وفي مواعيدها المحددة.