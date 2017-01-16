كأس العالم لكرة اليد : الأخضر في مهمة صعبه أمام ألمانيا غداً

صراحة – واس : يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة 6.45 من مساء غد على صالة روان في ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات .

ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا وبيلاروسيا والخروج بأقل الخسائر من أمام المنتخب الألماني المرشح الأبرز لتصدر المجموعة الثالثة .

من جهته أجرى المنتخب السعودي لكرة اليد تدريبه اليوم في مدينة روان الفرنسية استعداداً لمواجهة المنتخب الألماني ، وعمد مدرب الأخضر “الكرواتي ” نيناد إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت من اللاعبين في مباراة بيلاروسيا وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة الغد ثم تدريبات لياقيه ومناورة على منتصف الملعب حيث من المتوقع أن يخوض نيناد مباراة ألمانيا بتشكيل لا يختلف كثيراً عن المباراة السابقة مع تغيير في طريقة اللعب أخضر اليد يقابل الألمان اصحاب البطولات الثلاث في كأس العالم .

وسبق أن تقابل الأخضر مع ألمانيا مرتين خلال مشاركات المنتخب السبع السابقة كانت الأولى عام 1999 في مصر وخسر بنتيجة 27/19 ، وفي السابق في قطر فازت ألمانيا بنتيجة 36/19 .

من جهته قال لاعب المنتخب مهدي آل سالم إن لديهم فرصة في بلوغ الدور الثاني ، والطموحات الأنتصار في كل مباراة نخوضها بالمونديال .