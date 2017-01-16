جامعة شقراء تطلق نافذة إلكترونية تجمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات

صراحة – نواف العايد : اطلقت جامعة شقراء نافذة جديدة عبر البوابة الإلكترونية باسم “تواصل” تهدف الى ايجاد منصة تفاعلية وقناة تواصل مباشرة تجمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات، يتم من خلالها رصد ابرز العقبات التي تواجههم وتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

من جهته، أوضح معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، بأن اطلاق موقع “تواصل” ويسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات ويمكننا من خلاله الاطلاع المباشر على ابرز المشكلات التي تواجههم ورصد المقترحات، واضاف: يوفر برنامج “تواصل” أفضل الخدمات للطلاب والطالبات ونسعى من خلالها الى الارتقاء بجامعة شقراء الى مستويات الريادة الاكاديمية.

يجدر بالذكر أن منصة “تواصل” تستقبل كافة الطلاب الكترونيا وترصد كافة المقترحات على مدار 24 الساعة وطوال ايام الاسبوع وبنظام تقني آمن يمنح خصوصية بيانات المرسل، وتحظى بإشراف ومتابعة من معالي مدير الجامعة د. عوض الأسمري.

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