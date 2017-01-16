التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله –
16 يناير, 2017   2806

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله –

000-6329792021484592653024

000-6329792021484592653024

صراحة – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم في منزله بجدة لليوم الثالث ، عددا من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
كما أدى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعاً من أهالي المنطقة.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA