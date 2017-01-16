نجاح فرضية حريق مستشفى نفى العام



صراحة – محمد المحسن : في ظل حرص مستشفى نفي العام على الأمن والسلامة وتجربة مدى استعداد المستشفى لمواجهة كوارث الحرائق التي تحدث داخل المستشفى – لا سمح الله- والوقوف على مدى توفر وسائل السلامة في جميع أقسام المستشفى، فقد قام المستشفى بالتعاون مع الدفاع المدني في نفي بعمل فرضية إطفاء حريق داخل المستشفى، وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور احمد المهيدلي، ومدير الدفاع المدني بنفي الملازم أول /صالح مشعل المغيري، وبحضور كافة الطاقم الطبي في المستشفى؛ لضمان اكتسابهم الخبرة، ومعرفة طرق التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات.