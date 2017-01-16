(الصحة) انتهاء حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تسمم 150 شخص بمحافظة تربة

صراحة – الرياض : أوضحت وزارة الصحة أن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تسمم 150 شخص بمحافظة تربة قد انتهت بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات وتفعيل خطط الطوارىء لمواجهة مثل هذه الحالات.

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة القيادة والسيطرة بادارة الطوارئ في صحة الطائف عند الساعة 7,45 من صباح الاثنين وصول 36 حالة تسمم غذائي الى مستشفى تربة العام, وقد تم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى وبقية الحالات الى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.

وبناء على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة ,كما تم دعم المستشفى ب14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني إضافة الى 15 فرق طبية تضم 50عنصرا مابين اطباء وممارسين صحيين .

وقد تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة و7حالات في مستشفى الخرمة و19حالة في مستشفى قيا و6 حالات في مستشفى الاطفال فيما بقية الحالات مستقرة ولله الحمد.

وتابعت وزارة الصحة ممثلة بالصحة الوقائية هذه الحالات عبر مباشرة المهام المناطة به بهذا الخصوص وقد تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية، حيث تم تحديد المطعم المتسبب وإغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحسب نتائج التحقيق وإحالة العاملين في المطعم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تتبع منهجية جديده في ادارة الحدث بما يتوافق مع المعايير العالمية، عن طريق تحديد قائد للحدث سواء كانت فاشية او اصابات متعددة ، وهذا يساهم في توحيد اتخاذ القرار واحتواء الموقف بشكل سريع.