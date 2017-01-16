ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بخفض الإنتاج

صراحة – وكالات : ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مدعومة بتعهد السعودية بخفض إنتاجها ورغم التوقعات بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة مجددا هذا العام.

واتفقت منظمة أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل من أول يناير كانون الثاني لسحب الفائض من السوق الذي ساهم في هبوط الأسعار على مدى أكثر من عامين.

وقالت روسيا ومنتجون رئيسيون آخرون من خارج أوبك إنهم سيخفضون أيضا الإنتاج.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن بلاده ملتزمة بتعهدها خفض إنتاجها مبديا ثقته في نجاح خطة أوبك لدعم أسعار الخام.

وأضاف “توقعاتي.. أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016 سيظهر تأثيرها بالكامل بحلول النصف الأول (من العام).”

وزاد خام القياس العالمي برنت 21 سنتا إلى 55.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 52.64 دولار للبرميل.

لكن التوقعات بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة إضافة إلى عطلة أمريكية يوم الاثنين حدا من المكاسب.