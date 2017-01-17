الأمير خالد الفيصل يوجه بمتابعة حالة 142 شخصاً أصيبوا بتسمم نتيجة تناولهم وجبات غذائية في تربة

صراحة – واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمتابعة حالة 142 شخصًا أصيبوا بتسمم نتيجة تناولهم وجبات غذائية في محافظة تربة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، مبيناً أن فريقاً من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفي بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات.

وأكد الدوسري استقرار حالات 141 مصاباً ولله الحمد، مشيراً إلى أن سمو الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحة للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل لسموه عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.