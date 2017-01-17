وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الفرنسي

صراحة – واس : عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتائج مؤتمر باريس للسلام.

كما تم بحث الأزمة في سوريا واليمن وليبيا والأوضاع في العراق، والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب.

حضر المباحثات معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد