جمرك سلوى يُحبط محاولة لتهريب 80 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”

صراحة-الرياض:أحبط جمرك سلوى محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” إلى داخل المملكة بلغت (80.000) ثمانون ألف حبة، عُثر عليها مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

أوضح ذلك الأستاذ علي العطوي مدير عام جمرك سلوى، وقال: قدِمت للجمرك بقصد الدخول مركبة خاصة وفي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش المعتادة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (80.000) ثمانون ألف حبة كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي الخاص بالمركبة. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.