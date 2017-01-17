التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> تواصل فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المشترك “الفلك 2”
17 يناير, 2017   2829

تواصل فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المشترك “الفلك 2”

2017-01-17_155951

صراحة – نواف العايد : واصل التمرين البحري السعودي السوداني المشترك “الفلك 2″، الذي ينفذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية ممثلة بقواتها البحرية فعالياته، وذلك في إطـار تنفيذ التمارين المشتركة.
وشملت التمارين تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة منها المشاركة في اقتحام إحدى السفن والقيام بتفتيشها للتأكد من عدم تهريبها للأسلحة والممنوعات، وشاركت بها الوحدات البحرية الخاصة من الجانبين.
كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر، تم تنفيذه عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغواصين، كما شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية بتنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.
2017-01-17_155943

 

2017-01-17_155931

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA