بطلان سعوديان يُحققان مراكز متقدمة في سباق دبي 24 ساعة

صراحة – فيصل القحطاني : حقق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المركز الثالث في سباق دبي 24 ساعة الذي اختتم مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 متسابق ويعد من أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط على متن السيارة “مرسيدس AMG GT3” ، التي تحمل الرقم 3 ، وذلك بعد أن حقق 575 لفة حول حلبة دبي أوتودروم بطول 5.4 كيلو متر ، فيما حقق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل المركز الأول على مستوى فئة “cup 991” والـ12 في الترتيب العام .

وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي أن مجريات السباق تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الفرق والنتائج ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة.

من جهته أعرب الأمير سعود بن تركي عن سروره بما تحقق على مستوى الفئة “cup 991 ، لافتاً إلى أن استراتيجية الفريق هي استعادة لقب العام قبل الماضي وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل.