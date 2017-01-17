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17 يناير, 2017   2300

سعودي يجوب بدراجته الهوائية 8 دول في شرق آسيا خلال 80 يومًا

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صراحة – خالد الحسين : غادر الرحالة السعودي عمر العمير، إندونيسيا اليوم متوجهاً إلى ماليزيا في رحلة إنسانية يزور خلالها ثمانِ دول في شرق آسيا خلال 80 يومًا، قاطعًا مسافة 7000 كيلو متر بدراجته الهوائية، بهدف توعية العالم بأهمية التبرع بالأعضاء، لما لهذه المبادرة الخيّرة من أهمية في إنقاذ حياة إنسان بإذن الله تعالى.
وبدأ الرحّالة العمير – 37 عاماً – رحلته المذكورة في 17 ديسمبر 2016 م من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند متجهًا إلى إندونيسيا التي غادرها اليوم في طريقه إلى ماليزيا ثم إلى كمبوديا – لاوس – فيتنام – الصين ليختتم رحلته بزيارة هونج كونج.
وأوضح العمير في حديثه لوكالة الأنباء السعودية أنه يسير بدراجته الهوائية 12 ساعة يوميًا معتمدًا على تناول المأكولات الصحية التي تساعده على حفظ لياقته البدنية للسير بشكل سليم، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة، مبيناً أنه يحظى بمتابعة واهتمام من سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يزورها .

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