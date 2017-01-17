مدارس نجران تستقبل 242 مرابطًا بالحد الجنوبي لأداء الاختبارات

صراحة – محمد المحسن : استقبلت مدارس الشريط الحدودي بمنطقة نجران المشمولة بقرار التوأمة, 242 مرابطًا من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن الحكمي خلال تفقده سير اختبارات المرابطين, أن تعليم نجران يفتخر بمثل هؤلاء الرجال, مشيرًا إلى أن الإدارة حرصت منذ وقت مبكر على استقبال الراغبين من القوات العسكرية المرابطة كافة عبر نظام الانتساب والتعليم الليلي وتسجيلهم ومخاطبة مرجعهم.

ووجه الحكمي بتقديم الخدمات التعليمية كافة وتوفير الأجواء المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم حسب الأوقات المحددة لهم.