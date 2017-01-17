صحة القصيم تغلق مجمعا خاصا لطب الأسنان ببريدة

صراحة- القصيم:أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص أمس ، مجمعاً لطب الأسنان بمدينة بريدة ، وذلك بعد ان رصدت اللجان المعنية ، مخالفة استوجبت الإغلاق وفقاً للأنظمة والتعليمات بهذا الشأن .

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم صالح السعيد ، بأن اللجان ذات العلاقة بالمنشآت الصحية الخاصة ، رصدت تشغيل مجمعاً لطب الأسنان ببريدة دون استكمال باقي الإجراءات ، حيث تم تشغيل المجمع وممارسة العمل بالعيادات قبل الحصول على الترخيص النهائي .

ودعا السعيد ، المنشآت الطبية الخاصة إلى الإلتزام بالاشتراطات المطلوبة لتشعيل المنشآـ الصحية الخاصة ، مضيفاً إلى ان هناك جولات ميدانية للجان بأوقات متفاوته وبدون مواعيد محددة ، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومراجعة جميع الإشتراطات المطلوبة ، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفات التي تم رصدها وفقاً للانظمة والتعليمات .