الفرق الرقابية بأمانة المدينة تضبط مطبخ إعاشة متكامل داخل شقة سكنية

صراحة-الرياض:ضبطت الفرق الرقابية بوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون بلدية أحد مطبخ إعاشة بحي الشهداء يقوم بتحضير وجبات الاعاشة وتوزيعها على المعتمرين في موقع سكني دون حصوله على التراخيص النظامية وفي بيئة غير صحية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة المهندس محمد بن عبدالله سليهم أنه على اثر التنسيق المشترك داهمت الفرق الرقابية الميدانية مطبخ اعاشة يقوم بتحضير وتجيهز وجبات غذائية في أماكن غير مرخصه وغير مطابقة للاشتراطات الصحية للمبنى والتجهيزات ، وكذالك مخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية ومخالفة سوء النقل والتخزين والتحضير والتعبئة. فيما قال مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية بالأمانة محمد بن حد أمين الشتاء انه نتج عن ذلك ضبط وإتلاف 500 كيلو جرام دجاج مجهول المصدر ، و6 أواني إيدامات مطبوخة وجاهزة للتوزيع يبلغ الإناء الواحد كمية 100 كيلو جرام ، و 200 كيلو جرام خضروات متنوعة يظهر عليها علامات التلف والفساد. مؤكداً الشتاء تسليم الموقع لبلدية أحد الفرعية لإكمال الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية .