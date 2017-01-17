أمانة الرياض تزيل ٤٠٠ لوحة من إعلانية مخالفة لمخاطرها على سلامة مستخدمي الطرقات إضافة لمخالفتها للأنظمة

صراحة-الرياض:قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية بحملة شملت الأحياء التابعة لنطاقها في وسط مدينة الرياض وذلك لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة التي توضع لغرض الدعاية والإعلان في الأراضي وممرات المشاة والجزر الوسطية للشوارع والأرصفة مما يحدث تشوية بصري وخدش للجانب الجمالي للمدينة ومخاطر على سلامة مستخدمي الطرقات إضافة لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وتأتي مثل هذه الحملات لبذل المزيد من الجهود وتكثيف الحملات الرقابية لتحقيق أفضل الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة وراحة السكان ومرتادي الطرقات.

ذكر ذلك رئيس بلدية البطحاء الاستاذ فهد بن محمد الحمود الذي أكد أن البلدية مستمرة في متابعة تلك التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها ضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وسوف يتم معاقبة المخالفين حسب ما نصت عليه التعليمات الصادرة.

كما أوضح رئيس البلدية أن الحملة نفذت من قبل قسم الرقابة العامة بالبلدية وشملت عدد من الأحياء في وسط المدينة ونتج عنها إزالة عدد 400 لوحة مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات وضعت بطرق عشوائية تشوه المظهر العام للمدينة وتعرض مستخدمي الطريق للمخاطر كونها غير مستوفية للإشترطات الفنية واللوائح التنظيمية للوحات.

وأشاد رئيس البلدية بالدور البارز للمواطن والمقيم في التعاون والابلاغ عما يلاحظ من تجاوزات غير نظامية حيث تولي البلدية ما يرد لها من بلاغات جل اهتمامها وتستقبل البلاغات على هواتف البلدية رقم (4486663) (4486664) أو من خلال هاتف طوارئ الأمانة رقم 940.