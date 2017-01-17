صناعي جدة ينظم ملتقى التوظيف بمشاركة 12 شركة وطنية

صراحة – محمد المحسن : نظم المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة جدة اليوم , ملتقى التوظيف للعام التدريبي 1437-1438 هــ ، بمشاركة 12 شركة ومؤسسة وطنية, وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من مخرجات المعهد بجميع وحداته التدريبية .

ويُتيح الملتقى على مدى يومين لـ350 متدربا متوقع تخريجهم خلال العام الدراسي الحالي, إيجاد فرص وظيفية متوافقة مع تخصصاتهم ومهارتهم , حيث يهتم الملتقى بنشر الوعي بأهمية العمل في العديد من المجالات التقنية والمهنية والفنية.