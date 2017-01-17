هيئة السياحة: أكثر من 47.5 مليون رحلة سياحية محلية في المملكة عام 2016

صراحة – فيصل القحطاني :كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016 تجاوز 47.5 مليون رحلة مقارنة بنسبة ارتفاع تبلغ 2.3%، بالعام 2015 الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة.

وأشـار التقرير إلى أن قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية خلال العام الفائت تجاوزت 44.9 مليار ريالاً بنسبة انخفاض تقدر بـ 6.4%. عن العام 2015م.

وأكـد التقرير ارتفاع عدد الليالي السياحية للسياحة المحلية في عام 2016 لتصل إلى 243.5 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 240.6 مليون ليلة في 2015 بنسبة نمو قدرها 1.2%، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات السياحية الوافدة خلال العام الماضي يقدر بـ 17.99 مليون رحلة مقابل 18.05 لعام 2016 بنسبة نمو 0.3%، مع ارتفاع عدد الليالي السياحية عام 2016 لتصل إلى 197.6 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 193.1 مليون ليلة في 2015 بنسبة نمو قدرها 2.3%.

وأبان التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، زيادة قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة من 82.5 مليار ريالاً في 2015 إلى 92.3 مليارًا العام الماضي بنسبة زيادة 11.8%.

وأشـار التقرير إلى أن زيادة مدة الإجازة الصيفية لهذا العام أسهم في زيادة عدد الرحلات المحلية، خاصة في الوجهات السياحية مثل منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، كما أسهم العدد المرتفع للمهرجانات السياحية لهذا العام في ارتفاع الرحلات المخصصة لهذه المهرجانات.

يذكر أن الرحلة السياحية هي مصطلح يعنى به الرحلة التي يكون فيها مبيت، وقد تكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية، ويوفر مركز “ماس” عددًا من التقارير الإحصائية السياحية بنسخها الكاملة على موقع مركز ماس www.mas.gov.sa.