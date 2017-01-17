أمير القصيم يفتتح غداً 5 مشاريع صحية بتكلفة تتجاوز الـ 172 مليون ريال

صراحة – محمد المحسن : يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غداً , خمسة مشاريع صحية، تتجاوز تكلفتها الإجمالية الـ 172 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي, أن المنطقة حظيت بمشروعات صحية نوعية، ستكون إضافة لمنظومة البرامج الصحية بمستشفيات القصيم، حيث سيفتتح سمو أمير منطقة القصيم مشروع العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، البالغة تكلفته الإجمالية 49 مليون ريال، يضم ٢٧ سريراً، حيث سيسهم في تخفيف العبء على العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، وتخفيف نسب الإحالة، مشيراً إلى أنه سيتم ربط العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للاستشارات الطبية والمتابعة لتقديم العناية الفائقة للمرضى.

وأوضح أن سمو أمير المنطقة سيفتتح ايضاً قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 29 مليون ريال، فيما يتضمن ثمان غرف للعمليات، روعي في تصميمها احدث المواصفات، إضافة إلى تميزها بتقنية رقمية عالية الدقة وشاشات للتعليم والتدريب والنقل المباشر للعمليات الجراحية للإشراف والاستشارات الطبية، كما سيدشن سموه توسعة الحضانة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة, البالغة تكلفتها الإجمالية 79.618.197 ريالا حيث سيفتتح توسعة عناية القلب بالمستشفى بتكلفة 13 مليون ريال

كما سيفتتح سموه مستشفى الشفاء بمحافظة عنيزة الذي يُعد صرحاً طبياً متميزاً، بعد أن تكفلت مؤسسة محمد وعبدالله أبناء ابراهيم السبيعي الخيرية ببنائه بتكلفة 41 مليون ريال، حيث نفذ المستشفى وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة على مساحة 5000م2، يتكوّن من طابقين تضم 100 سرير طبي للرجال والنساء.