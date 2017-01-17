جامعة عبدالرحمن الفيصل تحدد 11 مركزاً بالمنطقة لأداء اختبارات التعليم عن بُعد

صراحة – نواف العايد : أوضح مشرف عام الاختبارات النهائية للتعلم عن بعد بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله المريح أن العمادة نفذت عمليات تنظيم إلكتروني في جوانب الاستعلامات الخاصة بالطالب، ما أسهم في تسهيل إجراءات الدخول، وتوفير وقت بحث الطالب عن مقر اختباره والطابق والقاعة قبل بدء الاختبارات.

وأبان أن بوابة التعلم تحتوي عن بعد جميع التفاصيل المتعلقة بـ 11 مركزاً للاختبارات للطلاب والطالبات في الخبر والدمام والجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن، وثلاثة مراكز لطلاب التعلم عن بعد من نزلاء السجون في الدمام والخبر والقطيف، ضمن مشروع التعليم عن بعد لنزلاء سجون المنطقة.

وأشار الدكتور المريّح إلى أن إجمالي طلاب التعليم عن بعد المقيدين بلغ 9575 طالبا وطالبة، يمثل الرجال منهم 37% بواقع 3501 طالب، أما الطالبات فبلغ عددهن 6066 طالبة، إي بنسبة 63%، في تخصصات إدارة الأعمال والدراسات الاسلامية وعلم الاجتماع.

وبيّن أن طلاب التعليم عن بعد يتمتعون بنفس مميزات وخدمات الطالب المنتظم في كافة الخدمات الإلكترونية وخدمة البريد الالكتروني الجامعي والبطاقة الجامعية التي تخوله الاستفادة من خدمات الجامعة ومرافقها، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على أن يكون طالب التعليم عن بعد ضمن اهتمامها لتعزيز انتماءه للجامعة أثناء الدراسة وبعد التخرج، وعلى تقديم خدمات ذات جودة عالية من برامج وجهات تواصل إلكترونية تخص الطالب وتشعره بوجوده في الجامعة ليكون على علم ودراية بما حوله في الجامعة والعمل قدما نحو توسيع إطار هذه الخدمات عاماً بعد عام، حيث تستقبل العمادة وحتى نهاية يوم الجمعة القادم طلبات الالتحاق ببرنامج التعليم عن بعد للعام الجامعي 1437/ 1438هـ في تخصص إدارة الاعمال.

وعن نتائج طلاب التعليم عن بعد أوضح الدكتور المريح أنها ستظهر عبر نظام سجلات الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني عند الانتهاء من رصدها واعتمادها، مثنيا على دعم إدارة الجامعة في إنجاح هذا العمل وكافة الجهات التي تعمل مع العمادة داخل وخارج الجامعة على جهودها المبذولة في تنظيم وتسيير أعمال الاختبارات باهتمام وحرص شديدين، وكذلك الطلاب والطالبات على تعاونهم الملموس من خلال اتباع التعليمات والانضباط خلال سير الاختبارات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.