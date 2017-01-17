“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر (SHARK EXTRACT Tablet) لغشه بمادتين دوائيتين

صراحة – محمد المحسن : حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مستحضر يسوقه باعة متجولون ومواقع الكترونية على أنه “طبيعي من خلاصة سمك القرش وفعّال في معالجة الضعف الجنسي”، مشيرة إلى أن المستحضر مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية.

وأوضحت “الهيئة” في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن مفتشيها رصدوا مستحضر ( SHARK EXTRACT Tablet)، الذي اتضح أنه غير مسجل، ويحمل ادعاءات مضللة، وجرى غشه بمواد دوائية، ويسوق من باعة متجولين ومواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه مستحضر طبيعي مكون من خلاصة سمك القرش وخالٍ من المواد الدوائية وفعّال لمعالجة

الضعف الجنسي، في حين أن هذا الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة، إذ أظهرت التحاليل غش المستحضر بمادة “SILDENAFIL” الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية، وتحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى القلب والضغط وكبار السن، إضافة إلى غش المستحضر بمادة “PARACETAMOL” الدوائية التي تستخدم خافضةً للحرارة ومسكنةً للألم.

وأوصت “الهيئة” المستهلكين بتجنب استخدام هذ المستحضر، والتخلص مما لديهم من عينات، مشددة على أنها لم تأذن بفسح هذا المستحضر، وتتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله إلى المملكة.

وأكدت ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لديها، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالهيئة على عبوة المستحضر.

وأهابت “الغذاء والدواء” بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق: الرقم المجاني: 8002490000، أو مركز الاتصال الموحد:19999، أو البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو عن طريق رابط الإبلاغ الالكتروني: https://ade.sfda.gov.sa .

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها راجعت التقارير الصادرة من المنظمة الأوروبية (EFSA)، للتأكد من مدى خطورة استخدام الزيوت النباتية خصوصاً زيت النخيل في الأغذية، بعد ادعاءات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بإيقاف استخدامها لأنها قد تكون سبباً للإصابة بمرض السرطان، وتبين للهيئة عدم وجود تقارير توصي بإيقاف استخدام زيت النخيل حالياً في المنتجات الغذائية، وتتابع الهيئة كل ما يختص بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للتأكد من سلامتها.

وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمستهلكين التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة على الرقم (19999) .