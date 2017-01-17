طلاب جامعة هارفارد الامريكية في ضيافة STC

صراحة – خالد الحسين: قام وفد من طلاب جامعة هارفارد الامريكية بزيارة تعريفية لشركة الاتصالات السعودية STC شملت قطاعات الشركة المختلفة بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بالرياض، وذلك ضمن مسار البرنامج التعريفي لزيارة الوفد للمملكة، بهدف اطلاع طلاب هارفارد عن قرب على المملكة العربية السعودية والاطلاع أيضا على طبيعة البيئة الاستثمارية فيها، ونقل الصورة الحقيقية للمجتمع الامريكي عن قرب.

والتقي الوفد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC الدكتور/ خالد بن حسين البياري والذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة، لأهميتها في اطلاع الوفد على السعودية عن قرب ، وقدم لهم لمحة عامة عن الشركة ودورها برؤية المملكة 2030 ومساهمتها الكبيرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، كما التقى الوفد بمدير عام الشئون الاعلامية بالاتصالات السعودية أمجد شاكر.

بعد ذلك قام وفد طلاب هارفارد بجولة ميدانية لمواقع الشركة شملت مركز التدريب ومركز الملك خالد للتحكم بالشبكة الوطنية واستمعوا الى شرح وافي عن نظام إدارة شبكات الاتصال ومراكز التحكم.