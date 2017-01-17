نمو أرباح “الجوف الزراعية” إلى 34.4مليون خلال الربع الرابع بنسبة 74.8%

صراحة – خالد الحسين : ارتفع صافي الربح لشركة الجوف الزراعية إلى 34.4 مليون خلال الربع الرابع مقابل 19.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 74.8%، جاء ذلك عقب الإعلان أمس النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2016م .

وبلغ إجمالي الربح 50.6 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 32.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 53.6%.? أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 100.2مليون ريال مقابل 91.1مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 9.9%.? وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 3.34ريال مقابل 3.04ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في زيادة الأرباح بقيمة 14.70 مليون ريال إلى زيادة المبيعات ، وإنخفاض تكلفة المبيعات نتيجة زيادة كميات الإنتاج لبعض المحاصيل هذا الموسم مما كان له أثر على إنخفاض تكلفة تلك المنتجات بالإضافة إلى ترشيد نفقات الإنتاج إلى أدنى المستويات ، بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتسويق وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية وإنخفاض الإيرادات الأخرى .

وبلغ إجمالي المبيعات والإيرادات خلال الربع الحالي 122,097,203 ريالات ، مقابل 118,488,437 ريالا للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 3.05%، كما بلغت إجمالي المبيعات والإيرادات خلال الفترة الحالية 380,211,425 ريالا، مقابل 368,953,489 ريالا للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 3.05%، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ” لاتوجد حقوق أقلية ” بنهاية ديسمبر 2016م 907,580,048 ريالا مقابل 839,213,918 ريالا بنهاية ديسمبر 2015م وذلك بإرتفاع قدره 8.15% .