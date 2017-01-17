الانقلابيون في اليمن يدمرون ثلاثة منازل على ساكنيها بصاروخ باليستي

صراحة – محمد المحسن : ارتكبت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الليلة الماضية مجزرة مروعة بإطلاق صاروخ بالستي على إحدى قرى محافظة تعز اليمنية وسقط على إثره 10 قتلى من 3 أسر في قرية “المويجر” التي تطل على مركز مقبنة، فيما لا يزال 14 آخرين في حالات حرجة.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أن الصاروخ تم إطلاقه من “معسكر الغازية” الواقع في حدود شمير وحيس، الذي تتمركز فيه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وتعد هذه الجريمة مؤشر خطير على تصاعد جنون المليشيا بعد هزائمها المتواصلة في تعز ، وتحول المعركة من المدينة إلى الأرياف والمديريات البعيدة .