الفتح يتصدر ممتاز السلة بعد فوزه على السلام

صراحة – نواف العايد : تصدر فريق الفتح جدول الترتيب العام للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة برصيد 14 نقطة عقب فوزه على نظيره السلام الذي تراجع للمركز العاشر برصيد 9 نقاط في المباراة التي جمعتهما أمس في القطيف بنتيجة 71-56 نقطة.

وفاز فريق أحد على نظيره فريق الوحدة خلال مواجهتهما التي اقيمت في المدينة المنورة بنتيجة 74-69 نقطة ، ليحل بذلك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة والوحدة تاسعاً برصيد 9 نقاط، وحل الأهلي بالمركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد فوزه الكبير بنتيجة 90-68 على صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط فريق العربي في المباراة التي اقيمت في جدة .

في حين تقدم فريق النهضة للمركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد تغلبه على فريق النور الذي حل بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بنتيجة 64-57 نقطة في اللقاء الذي أقيم بالقطيف.

يذكر أنه تم تأجيل مباراة النصر والهلال والاتحاد والانصار نظراً لتزامن اللقائين مع ظروف الأختبارات الدراسية التي يمر بها اللاعبين.