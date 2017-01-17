التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الرياضية >> الفتح يتصدر ممتاز السلة بعد فوزه على السلام
17 يناير, 2017   3013

الفتح يتصدر ممتاز السلة بعد فوزه على السلام

رياضة كرة السلة

صراحة – نواف العايد : تصدر فريق الفتح جدول الترتيب العام للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة برصيد 14 نقطة عقب فوزه على نظيره السلام الذي تراجع للمركز العاشر برصيد 9 نقاط في المباراة التي جمعتهما أمس في القطيف بنتيجة 71-56 نقطة.
وفاز فريق أحد على نظيره فريق الوحدة خلال مواجهتهما التي اقيمت في المدينة المنورة بنتيجة 74-69 نقطة ، ليحل بذلك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة والوحدة تاسعاً برصيد 9 نقاط، وحل الأهلي بالمركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد فوزه الكبير بنتيجة 90-68 على صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط فريق العربي في المباراة التي اقيمت في جدة .
في حين تقدم فريق النهضة للمركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد تغلبه على فريق النور الذي حل بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بنتيجة 64-57 نقطة في اللقاء الذي أقيم بالقطيف.
يذكر أنه تم تأجيل مباراة النصر والهلال والاتحاد والانصار نظراً لتزامن اللقائين مع ظروف الأختبارات الدراسية التي يمر بها اللاعبين.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA