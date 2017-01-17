خطأ عسكرى يؤدى بحياة 100 شخص فى نيجيريا

صراحة – وكالات : قتل أكثر من 100 شخصا جراء ضربة شنها طيران الجيش النيجيري بالخطأ على مخيم للاجئين في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، عن الجنرال لاكي إيرابور، قائد عمليات الجيش في المنطقة، أن الضربة وُجهت بالخطأ على المخيم خلال عملية كان الجيش يخوضها ضد مسلحي جماعة “بوكو حرام” المتطرفة.

وبحسب إيرابور، فإن القوات الجوية تصرفت بناء على معلومات تلقاها العسكريون سابقا عن تواجد مسلحين لـ”بوكو حرام” في المنطقة التي تم استهدافها. وأضاف أن الضربة الجوية أسفرت، “بسبب ما”، عن سقوط قتلى بين المدنيين، مشيرا إلى أن مرؤوسيه لم يحددوا بعد العدد الدقيق للضحايا.

وذكر الجنرال النيجيري أن الضربة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، بينهم عاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة “أطباء بلا حدود”.