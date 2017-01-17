غدً .. أربع مواجهات في الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

صراحة – الرياض : ينطلق غداً الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بأربع مواجهات حيث يستضيف فريق الهلال نظيره القيصومة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

ويطمح الهلال إلى تقديم مستوياته المميزة وتحقيق فوز جديد في سلسلة انتصاراته هذه الموسم ليتجاوز به هذه المرحلة من البطولة، فيما يطمح القيصومة إلى تقديم عرض مميز أمام الهلال في أول مره له بالمسابقة .

وعلى ملعب مدينة محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، يستضيف فريق أحد نظيره الوحدة ، ويطمح متصدر دوري الدرجة الأولى لتحقيق الفوز والصعود لدور الـ16 ، فيما يسعى الوحدة لتحقيق فوز معنوي استعدادا للمباراة المرتقبة ضد الاتحاد في الدوري السعودي .

ويحل فريق الاتفاق ضيفا على ضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ، فيما يختتم فريق العادلة اليوم الأول من البطولة بمواجهة الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .

وتلعب بعد غد الخميس ثلاث مواجهات ، بلقاء فريق وج مع الشباب على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ويستضيف هجر على ملعبه فريق العروبة ويختتم اليوم الثاني بلقاء النهضة ونجران على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

وفي يوم الجمعة يستضيف فريق الأهلي نظيره الشعلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، والصفا مع القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

والفيصلي والجيل على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، ويحل فريق الاتحاد ضيفا على الطائي على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ، والنجوم مع التعاون على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .

ويختتم الدور يوم السبت المقبل بأربع مواجهات حيث يستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد ، والخليج والعين على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ، والرائد والجبلين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، والفتح والوطني على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .