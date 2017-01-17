أخضر اليد يخسر من ألمانيا في كأس العالم

صراحة – واس : خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد من نظيره الألماني 24 ـ 38 اليوم على صالة كاندرين في مدينة روان الفرنسية , ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد .

ولعب مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد نيناد بالبدلاء الذين قدموا مستوى جيداً , لإراحة اللاعبين الأساسين لما تبقى من مباريات في المجموعة سواء أمام المجر غداً أو تشيلي يوم الجمعة المقبل .

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا 17 ـ 11 .

من جانبه أكد رئيس بعثة المنتخب السعودي في البطولة محمد المنيع أن الخسارة من ألمانيا لم تقلل من حظوظ الأخضر في بلوغ الدّور الثاني من المونديال

، مشيراً إلى أن النتيجة لم تكن مفاجأة لهم في ظل الفوارق الفنية بين المنتخبين لا سيما أن اللاعبين البدلاء قدموا أمام ألمانيا “أحد المرشحين للقب ” مستوى مميز وسيكون دافعاً لهم لمواصلة تلك المستويات في البطولة “.

وأضاف المنيع: “نسعى في مباراة تشيلي الفوز بفارق 4 أهداف لتحقيق هدفنا وهو التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة اليد السعودية وهو إنجاز

بحد ذاته وما نطمح إليه من خلال هذه المشاركة .

فيما أوضح لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد عبدالعزيز سعيد أن خسارة المنتخب أمام ألمانيا “بطل أوروبا” كانت طبيعية جداً وفقا لعدة عوامل الجميع مقتنع بها أبرزها الفارق الكبير في خبرة وإمكانيات اللاعبين سواء على مستوى الاحتراف أو البنية الجسمانية القوية التي يتميز بها الألمان .. وقال: “خسارة الأخضر للمرة الثالثة في البطولة أمر طبيعي بالنسبة لنا كلاعبين ولكننا مقتنعين تماماً بما نقدمه بين نجوم اللعبة على مستوى العالم .