مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد : الفرصة لا تزال أمامنا للتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم

صراحة – واس : هنأ مدرب المنتحب السعودي لكرة اليد “الكرواتي نيناد ” , المنتخب الألماني بالفوز على المنتخب السعودي , مؤكداً أن النتيجة كانت متوقعة عطفاً عن

الفوارق الفنية بين الفريقين كون المنافس هو بطل أوروبا , وأن الفرصة لا تزال قائمة في التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال نيناد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت اليوم بفوز ألمانيا 38 ـ 24 ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم بفرنسا: “النتيجة متوقعة

وهناك فوارق كثيرة بين المنتخبين , ولعبنا اليوم بالفريق الثاني لإراحة اللاعبين الأساسيين استعداداً لمباراة الغد أمام المجر التي لا تقل أهمية عن مباراة اليوم”.

وأضاف: “اعتقد ورغم قصر المدة الزمنية بين المباراتين إلا أن إعدادنا لمباراة الغد سيكون جيداً واللاعبون مستعدون لخوضها وتحقيق شئ إيجابي ولا

تزال هناك فرصة لنا للتأهل للدور الثاني”.

فيما أكد لاعب المنتخب السعودي محمد الزاير أن الأخضر لعب مباراة جيدة وقدم أداءً هجومياً مميزاً في المباراة , مرجعاً الفارق الكبير في النتيجة

للأخطاء الدفاعية للأخضر

وقال : “الفارق كبير بين المنتخبين ونحن وضعنا في عين الاعتبار هذا الأمر ولعبنا بدون الأساسيين رغبة من المدرب لتجنب الإرهاق , وكنا نأمل أن نكسب

منتخب بيلاروسيا في الجولة السابقة ولكن الحظ عاندنا وتركيزنا منصب الآن على مباراة تشيلي التي نملك فيها حظوظ كبيرة في حال الفوز الذي سيكون طريقنا للوصول لدور الـ16 وهو ما نطمح إليه وهدفنا الذي نسعى لتحقيقه, مشيراً إلى أن مباراة الغد أمام المجر سيدخلونها لتحقيق نتيجة إيجابية.