غرفة جدة تعلن إقامة 150 فعالية فى النسخة الخامسة لمهرجان “هيا جدة”

صراحة – واس : أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إقامة 150 فعالية سياحية وتسويقية والعديد من الهدايا المقدمة من خلال 5 آلاف محل تجاري وعشرات المراكز التجارية في النسخة الخامسة لمهرجان التسوق (هيا جدة) الذي تنطلق فعالياته في الـ 28 ربيع الأول الجاري .

وأكدت أن الفعاليات التي تستمر على مدى شهر كامل تستهدف أكثر من مليوني زائر لدعم قطاع التجزئة والقطاعات السياحية الأخرى كالفنادق وأماكن الترفيه والمنتجعات ، بهدف تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر على الخريطة السياحية محلياً وإقليمياً.

وأوضح الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان , خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الغرفة , أن المهرجان الذي يحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة , يحظى بمشاركة 5 جهات رسمية تتمثل في محافظة جدة والأمانة وهيئة السياحة والتراث الوطني ومطار الملك عبد العزيز الدولي إضافة إلى المنظم الرئيسي غرفة جدة ، مؤكداً أن النسخة الخامسة تسعى لتكون الأفضل في تاريخ المهرجان من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والجوائز والسحوبات، حيث يحقق المهرجان عائدات مباشرة وغير مباشرة كبيرة في ظل التنوع والشمولية ما بين الترفيه والرياضة والتسوق الممتع.

وشدد على أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ، سيعطي دفعة قوية للمهرجان الذي يطمح في أن يصل مجموع المتفاعلين معه إلى أكثر من مليوني زائر، سواء من زوار عروس البحر الأحمر أو العائلات السعودية والخليجية التي تزور جدة خلال أجازة الربيع ، مشيرا إلى عدم وجود تعارض بين مهرجان هيا جدة للتسوق ، ومهرجان ربيع جدة حيث أن هناك تكامل بين جميع الفعاليات لخدمة زوار العروس ، فغرفة جدة تقدم أكثر من 1000 فعالية سنوياً، ضمنها 36 معرضاً ومنتدى كبير بينها 12 معرضاً دولياً ، مشيراً إلى أن المبيعات زادت بنسبة 130% في الأعوام الماضية، وأن المهرجان يركز بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 87% من حجم منسوبي بيت أصحاب الأعمال.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الله العمري من جانبه أنه سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بشكل صارم بخصوص المنشآت والجهات السياحية التي تخالف الأسعار المعلن عنها، وقال: في ظل القرارات الأخيرة لا توجد قيود ملزمة أو تسعيرة نضعها في الهيئة لمراكز الإيواء والمنشآت السياحية، لكننا نشترط أن تكون هناك أسعار معلنة ويجري إبلاغ هيئة السياحة والتراث الوطني بها، وأي مخالفة لهذه الأسعار تواجه بثلاث أنواع من المخالفات تبدأ من 30 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، ونحن ندرك أن المواطن شريك أساسي لتطبيق النظام من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات.

ونوه العمري بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة جدة في دعم السياحة في عروس البحر الأحمر ودليل ذلك حصدها للعديد من الجوائز منها جائزة التميز السياحي وجائزة مكة للتميز، وجائزة أفضل موقع استراتيجي عربي وأفضل محتوى عربي لبوابة جدة الاقتصادية والجائزة الاستراتيجية للمبادرات العربية وغيرها، وحرصها الدائم على تميز المهرجان في كل عام تأكيد على دورها الوطني لدعم هذا المنتج السياحي المتميز الذي يعد أحد روافد رؤية الوطن 2030.

من جهته كشف المشرف على فعاليات مهرجان ” هيا جدة ” محمد بن منصور الساعد أن الجوائز التي ستقدم خلال المهرجان تبلغ مليون ونصف ريال، وستكون هناك سحوبات على 13 سيارة والعديد من أطقم الذهب والمجوهرات والقسائم الشرائية والعديد من الفعاليات المميزة داخل المراكز التجارية .

وأشار أن المهرجان خلال العام الجاري يحمل الجديد حيث سيتم تطبيق برنامج قسائم المسابقات الكترونيا للدخول بسحوبات المهرجان وصولا لأعلى درجات المصداقية والدقة بالسحوبات وإعطاء أكبر فرصه لفوز المتسابقين.

وأكد أن المهرجان يستهدف تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة وتعزيز السياحة خلال فترة الإجازة وتنشيط ودعم قطاع التجزئة والقطاعات السياحية الأخرى كالفنادق وأماكن الترفيه .

وأفاد رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي إقبال من جانبه , أن النسخة الجديدة للمهرجان تأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مدينة جدة حيث انطلقت النسخة الأولى عام 2012، مشيراً إلى أن المهرجانات تسهم في زيادة التوظيف في إطار رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن عروس البحر الأحمر ستستضيف معرض نيكون العالمي للمراكز التجارية الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل إلى دبي ويأتي إلى جدة للمرة الأولى، مثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها بيت أصحاب الأعمال لتحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الفعاليات،