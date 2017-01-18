مقتل أربعة على الأقل في معركة بالأسلحة في كانكون بالمكسيك

صراحة – وكالات : لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم بعدما فتح مسلحون النار على مكاتب حكومية في منتجع كانكون الساحلي المكسيكي يوم الثلاثاء بعد يوم من مقتل خمسة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمهرجان موسيقي في منطقة قريبة.

وقال رودولفو ديل أنخيل كامبوس قائد شرطة ولاية كوينتانا رو إن معركة بالأسلحة اندلعت عند مكتب المحامي العام بالولاية في كانكون إحدى أبرز الوجهات الساحلية التي يقصدها السياح الأجانب في المكسيك.

وأضاف أن الشرطة تدخلت وقال إن منشآت أخرى هوجمت أيضا.

وقال كارلوس خواكين حاكم الولاية للتلفزيون المكسيكي إن شرطيا وثلاثة يشتبه بكونهم مسلحين قتلوا بينما اعتقل خمسة مشتبه بهم آخرين.

ووصف خواكين الذي تولى المنصب في سبتمبر أيلول الهجمات بأنها رد فعل من جانب رجال العصابات على حملته على الجريمة المنظمة التي قال إنها تمتعت بالعمل دون خوف من عقاب لسنوات.

وتقع كوينتانا رو على ساحل البحر الكاريبي بشرق المكسيك وعانت من أعمال عنف متفرقة خلال السنوات القليلة الماضية مع تصارع عصابات المخدرات للسيطرة على سوق محلية مربحة.

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 15 يوم الاثنين عندما فتح مسلح النار عند ملهى ليلي في منتجع بلايا ديل كارمن بالمكسيك خلال مهرجان للموسيقي الإلكترونية. ولا تحقق السلطات في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا مشتبها به.