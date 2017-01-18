كأس الملك : انطلاق دور 32 بأربع مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

العدالة – الباطن

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

حكم الساحة: مشاري عسيري

المساعد الأول: بليغ رمضان

المساعد الثاني: محمد القرني

الحكم الرابع: قاسم محمد

بطاقة المباراة

ضمك – الاتفاق

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

حكم الساحة: أحمد الرميخاني

المساعد الأول: ابراهيم الدخيل

المساعد الثاني: سامي العرفج

الحكم الرابع: محمد أبو شقارة

بطاقة المباراة

الهلال – القيصومة

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م

الوقت: 18,10

حكم الساحة: عبدالله النحيت

المساعد الأول: محمد الوحيمر

المساعد الثاني: محمد المطرودي

الحكم الرابع: مشاري الشمري

بطاقة المباراة

أحد – الوحدة

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م

الوقت: 8,00 مساءً

حكم الساحة: محمد السماعيل

المساعد الأول: ناصر الفايدي

المساعد الثاني: مشاري الفهيد

الحكم الرابع: سلطان الحربي