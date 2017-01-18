كأس الملك : انطلاق دور 32 بأربع مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
العدالة – الباطن
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
حكم الساحة: مشاري عسيري
المساعد الأول: بليغ رمضان
المساعد الثاني: محمد القرني
الحكم الرابع: قاسم محمد
بطاقة المباراة
ضمك – الاتفاق
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
حكم الساحة: أحمد الرميخاني
المساعد الأول: ابراهيم الدخيل
المساعد الثاني: سامي العرفج
الحكم الرابع: محمد أبو شقارة
بطاقة المباراة
الهلال – القيصومة
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م
الوقت: 18,10
حكم الساحة: عبدالله النحيت
المساعد الأول: محمد الوحيمر
المساعد الثاني: محمد المطرودي
الحكم الرابع: مشاري الشمري
بطاقة المباراة
أحد – الوحدة
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الأربعاء 18 يناير 2017 م
الوقت: 8,00 مساءً
حكم الساحة: محمد السماعيل
المساعد الأول: ناصر الفايدي
المساعد الثاني: مشاري الفهيد
الحكم الرابع: سلطان الحربي